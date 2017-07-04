نجاة مواطن وعائلته من الموت بعد انقطاع طریق سریع دون وجود علامات تحذيرية (فيديو)

تواصل – رفحاء:

نجا مواطن وعائلته من حادث كاد يودي بحياتهم بعد أن انقطع الطريق السريع الذي يسير عليه بسيارته فجأة دون وجود أَي لوحات تحذيرية، تفيد بنهاية الطريق؛ مِمَّا اضطَّرَّه للدخول في عمق الصحراء بعد نهاية الطريق.

وأَظْهَرَ مقطع فيديو متداول المواطن حافي القدمين كَاشِفَاً رأسه، يناشد ولاة الأمر النظر فيما حدث له واتخاذ إجراء تجاه المتسببين في تلك الكارثة، التي كادت تحدث له ونجا منها إلا أنها يمكن أن تحدث لآخرين من مستخدمي الطريق.

وأَوْضَحَ المواطن، خلال حديثه، أنه كان يسير بسيارته، ووجد لوحة ترشد إلى الاتجاه لليمين “لينة، رفحاء، حائل، عرعر”، فتحرك بسيارته للأمام، وكانت هذه هي آخر لوحة يراها على الطريق، ووجد أن الطريق ينقسم يميناً ويساراً وللأمام، فاستمر في طريقه، وفوجئ بالطريق ينقطع، ثم هوت سيارته في الوادي؛ وَهُوَ داخلها ومعه أسرته.

ويظهر من خلال الفيديو خط على الأرض بدا بلون مختلف في نهاية الطريق، كان مزوداً بقطع تحذيرية من نوع “عيون ‏القطط”، إلا أن موقعه على بعد أمتار قليلة من حافة الطريق الذي يؤدي للوادي، قد لا يمكن السائق من تفادي السقوط المُرَوِّع في الوادي.