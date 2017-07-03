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«الجبير»: سندرس رد «الدوحة» قبل اتخاذ المواقف اللازمة تجاهها

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«الجبير»: سندرس رد «الدوحة» قبل اتخاذ المواقف اللازمة تجاهها

تواصل – جدة:

أكد وزير الخارجية، عادل الجبير، أن المملكة تتمنى أن يكون رد قطر على مطالب الدول المقاطعة إيجابياً.

وأَضَافَ الجبير، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الألماني، زيغمار غابرييل، في جدة، أن “الهدف من وراء الإِجْرَاءَات المتخذة بحق قطر هو تغيير في سياساتها التي تسيء لها ولدول المنطقة ولدول العالم، حيث نتطلع لتَسَلُّم هذا الرد ودراسته بدقة؛ ومِنْ ثَمَّ اتخاذ المواقف اللازمة تجاهها”.

وأَوْضَحَ الجبير أنه اتفق مع نظيره الألماني على أهمية وقف دعم الإرهاب وتمويله، ووقف دعم التطرف، والتحريض والكراهية، والتدخل في شؤون دول الجوار.

وَأَكَّد أن “أغلب ما تضمنته قائمة الطلبات كان مذكوراً في اتفاق عام 2014”.

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