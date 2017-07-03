 تحذير.. عبوات الغاز المضغوطة «قنابل موقوتة» داخل السيارات (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

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تحذير.. عبوات الغاز المضغوطة «قنابل موقوتة» داخل السيارات (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

حذر مختصون من ترك العبوات المضغوطة بالهواء في السيارة المتوقفة خلال فصل الصيف؛ حيث يمكن أن تنفجر هذه العبوات، إذا وصلت درجة الحرارة إلى أكثر من 50 درجة مئوية أو أكثر في المقصورة الداخلية للسيارة المتوقفة تحت أشعة الشمس المتعامدة.

ورَصَدَتْ مقاطع متداولة انفجار عبوات غاز صغيرة داخل سيارات متوقفة تحت أشعة الشمس ودرجات الحرارة المُرْتَفِعَة؛ حيث تسبب في أضرار جسيمة بالسيارات وهشمت زجاجها.

وفي هذا السياق، علق المختص في شؤون الأمن والسلامة، المهندس علي الحميد، في تصريحات لـ”تواصل” قَائِلاً: “هذه العلب عليها تحذير بعدم تركها تحت أشعة الشمس، أو في أَي مكان تزيد فيه درجة الحرارة عن ٥٠ درجة مئوية”.

وأَضَافَ الحميد: “داخل السيارة في الصيف ممكن تصل الحرارة إلى ٦٠ وأكثر؛ لأن أشعة الشمس تدخل من الزجاج فترتفع الحرارة داخل السيارة ولا يوجد تهوية لتقليلها فتحتفظ بالحرارة حتى أنها تكون أكبر من الحرارة خارج السيارة، وعندها لا تتحمل هذه العلب الحرارة داخل السيارة فتنفجر مسببة ضغطاً كبيراً فيكسر الزجاج ويدمر ما حوله.

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