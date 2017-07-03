 بعد ظهورهم في مقطع فيديو.. إمارة عسير: توقيف مُشهري السلاح على الفتيات | صحيفة تواصل الالكترونية

بعد ظهورهم في مقطع فيديو.. إمارة عسير: توقيف مُشهري السلاح على الفتيات

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تواصل – فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي بإمارة منطقة عسير والمشرف العام على الشؤون الإعلامية سعد بن عبدالله آل ثابت، أنه وبناء على توجيهات سمو أمير منطقة عسير، وبجهود الجهات الأمنية في المنطقة، تم القبض على عدد من الشبان الذين ظهروا في أحد مقاطع الفيديو وهم يشهرون السلاح على فتيات غرب مدينة أبها.

وأضاف آل ثابت: عملت الجهات المختصة على تحليل المقطع المتداول وتشكيل فريق عمل تحت إشراف ومتابعة مدير شرطة المنطقة اللواء صالح القرزعي، وتكثيف الجهود البحثية والتي أسفرت عن ضبط المتهمين، والسلاح المستخدم، والمركبات التي كانوا يقودونها، وتم استكمال إجراءات الاستدلال الأولية، وأشعرت النيابة العامة بحكم الاختصاص.

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١ تعليق

  1. لاحول ولاقوة الا بالله وحسبي الله ونعم الوكيل ان شاءالله ياخذون جازهم عبره لغيرهم

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