«الجوازات»: اليمنيون والسوريون تشملهم رسوم المرافقين.. ولا استثناءات

تواصل – فريق التحرير:

قالت المديرية العامة للجوازات، اليوم، إن المقيمين السوريين واليمنيين يشملهم قرار المقابل المالي للمرافقين والتابعين، وأنه لا استثناء لأي جنسية من تطبيق الرسوم.

جاء ذلك في عدد من التغريدات المتتالية بالحساب الرسمي للجوازات على موقع “تويتر”، رداً على تساؤلات واستفسارات بعض المغردين.

وسبق أن أوضحت الجوازات أنه يلزم سداد المقابل المالي الخاص بالمرافقين قبل استصدار تأشيرة خروج وعودة، أو تجديد هوية مقيم.

وبدأ أول أمس السبت تطبيق الرسوم على المرافقين والتابعين للعمالة الوافدة، وذلك بواقع 100 ريال رسماً شهرياً على كل مرافق وتابع، ليصبح المبلغ سنوياً 1200 ريال، ويتضاعف في يوليو 2018، حتى يصل في يوليو 2020 إلى 400 ريال في الشهر وبمجموع 4800 ريال في السنة.