 إنجاز 95 مشروعاً سكنياً في المملكة خلال العام الجاري | صحيفة تواصل الالكترونية

إنجاز 95 مشروعاً سكنياً في المملكة خلال العام الجاري

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إنجاز 95 مشروعاً سكنياً في المملكة خلال العام الجاري

تواصل – الرياض:

توقَّعت مصادر مطلعة، اليوم الاثنين، إتمام وزارة الإسكان 95 مشروعاً سكنياً مبنياً على أراض تابعة لها في جميع مناطق المملكة خلال العام الميلادي الجاري.

وقالت المصادر بحسب “الاقتصادية”: ‘‘إن غالبية مشاريع وزارة الإسكان التي تم بناؤها في جميع مناطق المملكة، تم تخصيص وتسليم جزء كبير منها على المستحقين عبر برنامج (سكني) الذي تم إطلاقه في منتصف فبراير الماضي”.

وأشارت إلى أن الوزارة، ستبدأ بعد استلام مشاريعها، في توزيع باقي المنتجات السكنية على مستحقيها، مبينةً أن الوحدات السكنية التي سيتم توزيعها على المستفيدين تتمثل في “الفلل، والشقق، والأراضي”.

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