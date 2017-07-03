وادي الدواسر.. عمالة تابعة لجمعية البر ترمي طعام الولائم في الشارع (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:
أظهر مقطع فيديو تداوله مغردون، قيام بعض العمال التابعين لجمعية البر بالخماسين في محافظة وادي الدواسر، برمي فوائض طعام ضمن مشروع فائض الطعام للمناسبات والولائم، وذلك قرب إحدى محطات الفرعة غرب المحافظة.
من جانبها، اعترفت جمعية البر بوادي الدواسر عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” بصحة المقطع المتداوَل لمشروع فائض الطعام للمناسبات والولائم.
وأشارت إلى أن المقطع المتداوَل عن فائض الطعام صحيح، وأنه جارٍ التعامل مع العمال المتعاقد معهم بالطرق النظامية؛ لكونهم ليسوا على كفالة الجمعية.
ولفتت الجمعية، إلى أن قسم صحة البيئة في بلدية محافظة وادي الدواسر استدعى العمالة المتسببة في المقطع المتداوَل لأخذ أقوالهم، والرفع بها إلى الجهات المختصة.
وبعدين العمال تسفير فقط لاغير السجن فل الناس تعبت تصور ترسل المشكله على كل مواطن غيور على نفسه على وطنه على اهله على جيرانه انتم فيكم الخير والبركه اذا صاحب الوليمه او الزواج جمع الشباب وقال وزوعو على المساكين الي تعرفونهم وسالو يهتم بالوليمه وبعدها مايهتم وين الواحدالله يرزقه ويباركله اقولها بكل صراحه الناس قل ايمانها وتقول مالا تفعل وكلامي ليس على الوليمه امور كثيره ارجومن الله ثم منكم شكرالنعمه ونحن محاسبووون