وادي الدواسر.. عمالة تابعة لجمعية البر ترمي طعام الولائم في الشارع (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو تداوله مغردون، قيام بعض العمال التابعين لجمعية البر بالخماسين في محافظة وادي الدواسر، برمي فوائض طعام ضمن مشروع فائض الطعام للمناسبات والولائم، وذلك قرب إحدى محطات الفرعة غرب المحافظة.

من جانبها، اعترفت جمعية البر بوادي الدواسر عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” بصحة المقطع المتداوَل لمشروع فائض الطعام للمناسبات والولائم.

وأشارت إلى أن المقطع المتداوَل عن فائض الطعام صحيح، وأنه جارٍ التعامل مع العمال المتعاقد معهم بالطرق النظامية؛ لكونهم ليسوا على كفالة الجمعية.

ولفتت الجمعية، إلى أن قسم صحة البيئة في بلدية محافظة وادي الدواسر استدعى العمالة المتسببة في المقطع المتداوَل لأخذ أقوالهم، والرفع بها إلى الجهات المختصة.