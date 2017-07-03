 متهمة بقتل طفليها.. مقيمة آسيوية تتخلص من حياتها «شنقاً» في إصلاحية جدة | صحيفة تواصل الالكترونية

متهمة بقتل طفليها.. مقيمة آسيوية تتخلص من حياتها «شنقاً» في إصلاحية جدة

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متهمة بقتل طفليها.. مقيمة آسيوية تتخلص من حياتها «شنقاً» في إصلاحية جدة

تواصل – جدة:

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الاثنين، عن وفاة مقيمة آسيوية “شنقاً”، الخميس الماضي، في إصلاحية جدة باستخدام غطاء الرأس الذي ترتديه، بعد اتهامها بقتل طفليها.

وقالت المصادر بحسب “الوطن”: ‘‘إن المتوفاة أودعت سجن الإصلاحية في محافظة جدة منتصف رمضان الماضي، وذلك بسبب اتهامها بقتل طفليها (فتاة 10 سنوات، وطفل 8 سنوات)، يحملان جوازين أمريكيين ويقيمان مع والدتهما في جدة”.

وأشارت إلى أن الإصلاحية، استدعت فرقة من الهلال الأحمر للوقوف على حالة السجينة، والتي اتضح بعد الكشف عليها أنها فارقت الحياة منتحرة.

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