متهمة بقتل طفليها.. مقيمة آسيوية تتخلص من حياتها «شنقاً» في إصلاحية جدة

تواصل – جدة:

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الاثنين، عن وفاة مقيمة آسيوية “شنقاً”، الخميس الماضي، في إصلاحية جدة باستخدام غطاء الرأس الذي ترتديه، بعد اتهامها بقتل طفليها.

وقالت المصادر بحسب “الوطن”: ‘‘إن المتوفاة أودعت سجن الإصلاحية في محافظة جدة منتصف رمضان الماضي، وذلك بسبب اتهامها بقتل طفليها (فتاة 10 سنوات، وطفل 8 سنوات)، يحملان جوازين أمريكيين ويقيمان مع والدتهما في جدة”.

وأشارت إلى أن الإصلاحية، استدعت فرقة من الهلال الأحمر للوقوف على حالة السجينة، والتي اتضح بعد الكشف عليها أنها فارقت الحياة منتحرة.