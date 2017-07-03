متهمة بقتل طفليها.. مقيمة آسيوية تتخلص من حياتها «شنقاً» في إصلاحية جدة

تواصل – جدة:
كشفت مصادر مطلعة، اليوم الاثنين، عن وفاة مقيمة آسيوية “شنقاً”، الخميس الماضي، في إصلاحية جدة باستخدام غطاء الرأس الذي ترتديه، بعد اتهامها بقتل طفليها.
وقالت المصادر بحسب “الوطن”: ‘‘إن المتوفاة أودعت سجن الإصلاحية في محافظة جدة منتصف رمضان الماضي، وذلك بسبب اتهامها بقتل طفليها (فتاة 10 سنوات، وطفل 8 سنوات)، يحملان جوازين أمريكيين ويقيمان مع والدتهما في جدة”.
وأشارت إلى أن الإصلاحية، استدعت فرقة من الهلال الأحمر للوقوف على حالة السجينة، والتي اتضح بعد الكشف عليها أنها فارقت الحياة منتحرة.
لاحول والقوة إلا بالله الله يكفينآ الشر
لاحول والقوه إلا بالله ” الله يكفينآ الشر