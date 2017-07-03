أسرة أمريكية تصف شابا سعوديا بالبطل بعد إنقاذ طفلها

تواصل – سامر محمد:

عبرت أسرة أمريكية عن امتنانها للأبد لشاب سعودي خريج جامعة “فالباريسو”، بعد تحركه السريع لإنقاذ طفل يبلغ 9 سنوات من الاختناق بسبب قطعة من الحلوى، وفقا لصحيفة “ذا تايمز أوف نورث ويست إنديانا” الأمريكية.

وأشارت إلى أن الطفل كان ينتظر حلق شعره في صالون للحلاقة عندما وقفت قطعة من الحلوى في حلقه، وجرى الطفل على أمه ونبهها بما يعاني لكنها كانت في حيرة من أمرها وظلت تصرخ طلبا للمساعدة، فقام الشاب السعودي بالقفز سريعا خلف الطفل واستخدم “مناورة هيمليتش” وبالفعل خرجت الحلوى من فم الطفل.

ونقلت عن الشاب “حمود كليبان” البالغ من العمر 26 عاما، أنه كان على وشك الجلوس لحلق شعره عندما سمع فجأة صراخ أم الطفل في وقت كان جميع من حوله خائفون، وقام على الفور بالتحرك لإنقاذه، واعتبر أن سرعة رد فعله ناجمة عن تذكره لوفاة ابن صديق له في المملكة قبل يومين من تلك الحادثة على إثر حادثة اختناق.

وكان “حمود” توجه للولايات المتحدة في 2013م بتأشيرة طالب لدراسة التمويل هناك، وتخرج في مايو الماضي وتقدم لوظيفة تخطيط مالي في شركة نفطية مملوكة للمملكة في تكساس، لكنه سيعود للمملكة إذا لم يحصل على الوظيفة التي ستسمح له باستمرار الإقامة في أمريكا بتأشيرة عمل.

وذكرت الصحيفة أنه وبعد 30 دقيقة من مغادرة “حمود” لصالون الحلاقة، تلقى مكالمة من جد الطفل، حيث قام مدير الصالون بإعطائه رقم هاتف “حمود”، ووجه جد الطفل شكره للشاب السعودي وسأله عما إذا كان باستطاعته عمل أي شيء له، لكن الشاب رد عليه بأن دينه الإسلام، وأن كل ما يطلبه منه هو الدعاء له بأن يتمكن من العودة للمملكة قريبا أو أن يحصل على وظيفة في أمريكا.

وأراد جد الطفل أن يتم تقدير “حمود” على جهوده البطولية ، حيث وصفه بالبطل بالنسبة له لأنه أنقذ حفيده، واعتبر أنه كان أمرا مدهشا أن يتواجد “حمود” في المكان وقت اختناق الطفل.