الخُبر.. والد الفتاة ضحية شاطئ «نصف القمر» يكشف سبب وفاتها‎‏

تواصل – الخُبر:

نفى والد الفتاة الهِنْدِيّة سحر بارفيز، 15 عاماً، والتي تُوفيت عقب خروجها من السباحة في شاطئ نصف القمر بالخبر، ما تناقلته ‏وسائل التواصل من أن سبب الوفاة لدغة ثعبان.

وقال الأب بارفيز علي خان، إن ما حدث في ذلك اليوم هو أنه عندما خرجت الأسرة إلى شاطئ نصف القمر، للتمتع بالبحر، جلس الجميع على الشاطئ، فيما كانت سحر، الطالبة في الصف العاشر في ‏المدرسة الهِنْدِيّة الدَّوْلِيَّة بالدمام، تسبح في مياه البحر، وخرجت بعد فترة، إلا أنه فوجئ بها تنادي على أمها، فأسرعت إليها وهي مذعورة.

وأَضَافَ أن الإعياء ظهر على ابنته، وتدهورت حالتها، وصرخت زوجته طلباً للمساعدة، فهرعت فِرَق الإنْقَاذِ من حرس السواحل إلى الموقع، ونقلت الابنة إلى مدينة الملك فهد الطبية، حيث أعلنت وفاتها عند وصولها، وَفْقَاً لـ”سعودي جازيت”.

وَأَكَّد والد الفتاة، الذي يعيش في المنطقة الشرقية على مدى العشرين عَامَاً الماضية مع زوجته وابنته سحر وابن آخر، أن ذلك هو ما حدث، نافياً ما انتشر من أن سبب الوفاة لدغة ثعبان، حيث إن الأطباء بالمُسْتَشْفَى أبلغوه بأن ابنته تُوفيت بسبب أزمة قلبية حادة، وتنتظر الأسرة استكمال الإِجْرَاءَات القانونية للدفن.

الجَدِير بِالذِّكْرِ أن شاطئ نصف القمر في المنطقة الشرقية، يعد أَطْوَل خط ساحلي في منطقة الخليج، حيث يبلغ طوله 700 كيلومتر؛ وَهُوَ الوجهة الأكثر شعبية بالنسبة للعطلات في المنطقة، وخَاصَّة خلال احتفالات العيد.