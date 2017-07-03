 الخُبر.. والد الفتاة ضحية شاطئ «نصف القمر» يكشف سبب وفاتها‎‏ | صحيفة تواصل الالكترونية

الخُبر.. والد الفتاة ضحية شاطئ «نصف القمر» يكشف سبب وفاتها‎‏

1
الخُبر.. والد الفتاة ضحية شاطئ «نصف القمر» يكشف سبب وفاتها‎‏

تواصل – الخُبر:

نفى والد الفتاة الهِنْدِيّة سحر بارفيز، 15 عاماً، والتي تُوفيت عقب خروجها من السباحة في شاطئ نصف القمر بالخبر، ما تناقلته ‏وسائل التواصل من أن سبب الوفاة لدغة ثعبان.

وقال الأب بارفيز علي خان، إن ما حدث في ذلك اليوم هو أنه عندما خرجت الأسرة إلى شاطئ نصف القمر، للتمتع بالبحر، جلس الجميع على الشاطئ، فيما كانت سحر، الطالبة في الصف العاشر في ‏المدرسة الهِنْدِيّة الدَّوْلِيَّة بالدمام، تسبح في مياه البحر، وخرجت بعد فترة، إلا أنه فوجئ بها تنادي على أمها، فأسرعت إليها وهي مذعورة.

وأَضَافَ أن الإعياء ظهر على ابنته، وتدهورت حالتها، وصرخت زوجته طلباً للمساعدة، فهرعت فِرَق الإنْقَاذِ من حرس السواحل إلى الموقع، ونقلت الابنة إلى مدينة الملك فهد الطبية، حيث أعلنت وفاتها عند وصولها، وَفْقَاً لـ”سعودي جازيت”.

وَأَكَّد والد الفتاة، الذي يعيش في المنطقة الشرقية على مدى العشرين عَامَاً الماضية مع زوجته وابنته سحر وابن آخر، أن ذلك هو ما حدث، نافياً ما انتشر من أن سبب الوفاة لدغة ثعبان، حيث إن الأطباء بالمُسْتَشْفَى أبلغوه بأن ابنته تُوفيت بسبب أزمة قلبية حادة، وتنتظر الأسرة استكمال الإِجْرَاءَات القانونية للدفن.

الجَدِير بِالذِّكْرِ أن شاطئ نصف القمر في المنطقة الشرقية، يعد أَطْوَل خط ساحلي في منطقة الخليج، حيث يبلغ طوله 700 كيلومتر؛ وَهُوَ الوجهة الأكثر شعبية بالنسبة للعطلات في المنطقة، وخَاصَّة خلال احتفالات العيد.

شاهد ايضا

وادي الدواسر.. عمالة تابعة لجمعية البر ترمي طعام الولائم في الشارع (فيديو)

وادي الدواسر.. عمالة تابعة لجمعية البر ترمي طعام الولائم في الشارع (فيديو)

إنجاز 95 مشروعاً سكنياً في المملكة خلال العام الجاري

إنجاز 95 مشروعاً سكنياً في المملكة خلال العام الجاري

الباحة .. قتل وصلب مقيم «يمني» انتهك حرمات منزل وقتل مواطناً ووالدته وسرق مجوهرات وأموالاً

الباحة .. قتل وصلب مقيم «يمني» انتهك حرمات منزل وقتل مواطناً ووالدته وسرق مجوهرات وأموالاً

استطلاع لصحيفة “نيويورك تايمز”: معظم الأمريكيين يرفضون الاختلاط وتناول العشاء مع الجنس الآخر

استطلاع لصحيفة “نيويورك تايمز”: معظم الأمريكيين يرفضون الاختلاط وتناول العشاء مع الجنس الآخر

١ تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>