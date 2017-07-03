«العثيمين الخيرية» تفتح باب التسجيل بحملات الحج المجانية

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أَعْلَنَتْ مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية عن فتح باب التسجيل في حملة حجاج الفريضة المحتاجين لعام 1438 من داخل الملكة العَرَبِيّة السعودية.

وأَوْضَحَتْ أن شروط التقديم تتمثل في أن تكون حجة الإسلام عن المتقدم نفسه في حالة الحجاج السعوديين، وليس عن غيره، وأن يكون المتقدم من المحتاجين الذين لا يستطيعون تحمل نفقة الحج، ولا يقل عمر التقدم عن 25 سنة، كما أَتَاحَتْ كذلك للمقيمين العرب ممن إقامتهم سارية المفعول، ومضى على تواجده بالمملكة مدة عام واحد ولا يتجاوز دخله 2000 ريال.

وأَضَافَت أن التسجيل يتم من خلال الموقع الإلكتروني (هنا الرابط) خلال الفترة من يوم الأحد 8/10/1438 هـ وحتى يوم الخميس 12/10/1438هـ.