 مصادر: المعتدي على خطيب «السويدي» أصاب شقيقته بساطور وأطلق النار على شقيقه | صحيفة تواصل الالكترونية

مصادر: المعتدي على خطيب «السويدي» أصاب شقيقته بساطور وأطلق النار على شقيقه

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مصادر: المعتدي على خطيب «السويدي» أصاب شقيقته بساطور وأطلق النار على شقيقه

 

تواصل – فريق التحرير:

واقعة جديدة تكشف أبعاداً أخرى عن نفسية المعتدي على إمام جامع الأمير سلطان في حي السويدي بالرياض، حيث أَفَادَت مصادر، بأن الجاني سبق له التعدي على شقيقته المسنة بساطور، الخميس الماضي، داخل منزلها؛ مِمَّا أدى إلى نقلها للمستشفى.

وأَضَافت المصادر أن الجاني هدد زوجته وأبناءه بالقتل في وقت سابق، وأن القضية منظورة الآن بقسم العليا بالرياض، مشيرة إلى أن الجاني متذبذب نفسياً، حيث سبق أن أجبرته الشرطة على دخول مُسْتَشْفَى نفسي للعلاج قبل 6 أشهر، لكن المُسْتَشْفَى أخرجه بالقوة قبل اكتمال علاجه، علاوة على أنه اعتدى على شقيقه بالرصاص قبل 10 أعوام، وأن عائلته تَخْشَى منه على أنفسهم بسبب حالته النفسية.

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا تسجيلاً مصوّراً، يوم الْجُمُعَة الماضي، أَظْهَرَ قيام شخص داخل جامع الأمير سلطان في منطقة السويدي بالرياض بالاعتداء على إمام المسجد.

وَأَكَّد إمام وخطيب جامع الأمير سلطان بحي السويدي، الشيخ عبدالله الحريشي في تصريحات أدلى بها لـ”تواصل” فِي وَقْتٍ سَابِقٍ، أن المشهد لم يتعدَّ بضع ثوانٍ، وقد حدثت بعض الضجة أثناء مغادرة المصلين، لكن سرعان ما تم احتواء الموقف، واستئناف الخطبة وأداء الصلاة بكل أريحية واطمئنان.

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