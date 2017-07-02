الجوازات: رسوم «المُرافقين» تشمل المقيمين الخاضعين لقوانين وزارة العمل

تواصل – فريق التحرير:

أَوْضَحَتِ المديرية العامة للجوازات أن الرسوم الجديدة المقررة على المرافقين للعمالة المقيمة تَشْمَل المقيمين الخاضعين لقوانين وزارة العمل، مُؤكّدَةً أن الأم الأجْنَبِيَّة تُستثنى من رسوم المرافقين إذا كانت على كفالة ابنها السعودي.

جاء ذلك رَدّاً على سؤال مغردة عبر حساب الجوازات على “تويتر”، تضمن استفساراً حول: “هل تُستثنى الأم غير السعودية إذا كانت على كفالة ابنها السعودي من الرسوم الجديدة؟”.

الجَدِير بِالذِّكْرِ أنه بدأ، أمس السبت، تطبيق تحصيل رسوم على المرافقين للعمالة المقيمة داخل البلاد، وذلك ضمن البرنامج المخصص لتحقيق التوازن المالي، الذي أُعلن نهاية العام الماضي.