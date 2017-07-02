العاملون في شركة الكهرباء: نرفض دعوات التوقف عن العمل ومطالبنا رفعناها للجهات المختصة

تواصل – الرياض

رفض العاملون في شركة الكهرباء التوقف أو الامتناع عن العمل، وأكدوا أنهم سيقومون بأعمالهم المنوطة بهم وخدمة وطنهم على أكمل وجه، ووصفوا الدعوات التي أطلقت للتوقف عن العمل بأنها “دخيلة عليهم”، وقالوا إن “سير منظومة الكهرباء بالشركة هو أهم أولوياتنا”، وأنهم رفعوا مطالبهم للجهات المختصة.

ودشن عدد من العاملين في شركة الكهرباء هشتاقاً على موقع التواصل “تويتر”، حددوا فيه عدداً من المطالب الخاصة بهم.

وقالوا إن أبرز مطالبهم إعادة النظر في سلم الرواتب، لجميع موظفي الشركة، وخصوصاً المراتب الدنيا بحيث يتوافق مع سوق العمل، وإضافة 30% في الراتب الأساسي أسوة بموظفي الدولة 15% غلاء معيشة، وصرف 15% مكرمة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والمساواة بين حملة الثانوية عند تعيين الموظف الجديد على 45، بينما الموظف القديم نفس الشهادة، وخدمته أكثر من 15 سنة ولا يتساوى معه.