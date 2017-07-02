بلغاريا.. وفاة 5 أشخاص بسبب ارتفاع درجات الحرارة

تواصل – واس:

توفي ما لا يقل عن خمسة أشخاص أمس السبت، في العاصمة البلغارية صوفيا، جراء الارتفاع غير المسبوق لدرجات الحرارة في البلاد.

وقالت المتحدثة باسم فرق الإنقاذ في صوفيا كاتيا سونغارسكا ‘‘إن الحرارة تسببت بفقدان الوعي لدى نحو 200 شخص في العاصمة صوفيا‘‘.

ورصد المعهد الوطني لعلم الظواهر الجوية، تجاوز درجات الحرارة في مناطق بلغارية عدة 40 درجة مئوية فوق الصفر، نما دفع السلطات إلى الإعلان عن رفع مستوى التهديد إلى “الحرج”.

وشهدت مدينة روسا الواقعة على نهر الدانوب ارتفاعًا قياسيًا في درجات الحرارة المسجلة أمس، حيث بلغت 44 درجة مئوية.