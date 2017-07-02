 بلغاريا.. وفاة 5 أشخاص بسبب ارتفاع درجات الحرارة | صحيفة تواصل الالكترونية

بلغاريا.. وفاة 5 أشخاص بسبب ارتفاع درجات الحرارة

1
بلغاريا.. وفاة 5 أشخاص بسبب ارتفاع درجات الحرارة

تواصل – واس:

توفي ما لا يقل عن خمسة أشخاص أمس السبت، في العاصمة البلغارية صوفيا، جراء الارتفاع غير المسبوق لدرجات الحرارة في البلاد.

وقالت المتحدثة باسم فرق الإنقاذ في صوفيا كاتيا سونغارسكا ‘‘إن الحرارة تسببت بفقدان الوعي لدى نحو 200 شخص في العاصمة صوفيا‘‘.

ورصد المعهد الوطني لعلم الظواهر الجوية، تجاوز درجات الحرارة في مناطق بلغارية عدة 40 درجة مئوية فوق الصفر، نما دفع السلطات إلى الإعلان عن رفع مستوى التهديد إلى “الحرج”.

وشهدت مدينة روسا الواقعة على نهر الدانوب ارتفاعًا قياسيًا في درجات الحرارة المسجلة أمس، حيث بلغت 44 درجة مئوية.

شاهد ايضا

سفير المملكة بالقاهرة ينفي قيام خادم الحرمين بزيارة لجزيرتي تيران وصنافير

سفير المملكة بالقاهرة ينفي قيام خادم الحرمين بزيارة لجزيرتي تيران وصنافير

الشيكات دون رصيد تتصدر قضايا سجناء الخليج

الشيكات دون رصيد تتصدر قضايا سجناء الخليج

دعوات لسحب كتاب دراسي هندي يصور المسجد كمصدر للضوضاء

دعوات لسحب كتاب دراسي هندي يصور المسجد كمصدر للضوضاء

أشهر إسلامه في 2013.. قيادي سابق بحزب متطرف يفوز برئاسة حزب أسسه مسلمون بهولندا

أشهر إسلامه في 2013.. قيادي سابق بحزب متطرف يفوز برئاسة حزب أسسه مسلمون بهولندا

١ تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>