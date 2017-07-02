«العنزي» يعتذر عن مقال مدح لخادم الحرمين بـ«أوصاف مُغالية»

تواصل – الرياض:

اعتذر الكاتب الصحفي رمضان جريدي العنزي، عن مقاله الذي نشر بصحيفة “الجزيرة”، والذي تضمن مدحاً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بأوصاف مغالية، بعدما وجه خادم الحرمين الشريفين بإيقافه عن الكتابة ومحاسبة الصحيفة.

وقال “العنزي”، في تغريدات دوّنها عبر حسابه بموقع “تويتر”: “أعتذر إلى الله أولاً ثم لولي الأمر الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه، ثم لكم جميعاً عن هذه الذلة غير المقصودة تماماً”.

وأضاف، راجياً من الله عز وجل أن يحيينا على التوحيد ويميتنا عليه، وأن يعز بلدنا بلد التوحيد وحاميه والقائم عليه من كل شر، وأن يحفظ سيدي الملك سلمان.