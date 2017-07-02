 «الجزيرة» تتبرأ من مقال لكاتب تضمن تجاوزًا شرعيًا‎: اجتهاد غير مقبول | صحيفة تواصل الالكترونية

«الجزيرة» تتبرأ من مقال لكاتب تضمن تجاوزًا شرعيًا‎: اجتهاد غير مقبول

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«الجزيرة» تتبرأ من مقال لكاتب تضمن تجاوزًا شرعيًا‎: اجتهاد غير مقبول

تواصل – سامي الثبيتي:

تبرأت صحيفة “الجزيرة” من مقال منشور لديها للكاتب رمضان العنزي، تضمن تجاوزاً شرعياً، والذي على إثره صدر توجيه رسمي بإيقاف الكاتب ومحاسبة الصحيفة.

وقالت الصحيفة، في بيان تنويه واعتذار نشرته قبل قليل: “ما ورد من كلمات في عنوان مقال الكاتب رمضان العنزي اجتهاد غير مقبول.. ونبرأ إلى الله من ذلك”.

وأضاف البيان: “في مقال الكاتب رمضان بن جريدي العنزي المنشور في عدد يوم الجمعة الماضي ورد في العنوان بعض الكلمات التي اجتهد الكاتب فيها اجتهادًا غير موفَّق، بما يؤدي إلى مسلك يمس ذات وأسماء الله – عز وجل -؛ إذ لم يكن العنوان ولا المقال في محله، ولا يتسق مع ذكر شخصية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله.

وختم البيان بالقول: “إن صحيفة الجزيرة تستدرك وتعتذر عما ورد في عنوان المقال من كلمات تمس الذات الإلهية، وتبرأ إلى الله من ذلك الخطأ غير المقصود. كما أن العبارات والمديح الذي أطراه الكاتب في شخصية خادم الحرمين الشريفين بالتأكيد لم ولن يقبل، رغم ما حباه الله به – حفظه الله – من شرف خدمة الحرمين الشريفين والإسلام والوطن والشعب”.

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