خادم الحرمين يوجه بإيقاف كاتب ومحاسبة صحيفة محلية نشرت مقالاً تضمن تجاوزاً شرعياً

تواصل – الرياض:

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، بإيقاف كاتب في صحيفة محلية ورقية، واتخاذ اللازم تجاه الصحيفة، بعد نشر مقال للكاتب، تضمَّن تجاوزاً شرعياً.

وقال الملك سلمان في خطاب وجهه لوزير الثقافة والإعلام عواد بن صالح العواد: “لفت نظرنا وآثار استغرابنا بعض العبارات الواردة في المقال كالعنوان، وما تضمنه من عبارات مدح لنا وثناء علينا، وأوصاف مغالية، جازف فيها، ومنها ما وصف رب العزة والجلال نفسه بها، وما وصف بها نبيه إبراهيم عليه السلام”.

وأكد -حفظه الله- بقوله: “إن هذا أمر كدّرنا، ولا نقبله، ولا نرتضيه، ولا نقره.. مدركين خطورته، وخطورة التساهل فيه؛ كونه يمس جناب التوحيد. وقد قال النبي – صلى الله عليه وسلم –: (إياكم والغلو؛ فإنما أهلك مَنْ كان قبلكم الغلو)، وقال عليه الصلاة والسلام: (قال الله – عز وجل – “الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدًا منها قذفته في النار”).

وأشار خادم الحرمين إلى أن هذه البلاد المباركة قامت على هذا الاعتقاد، ولزمت هديه الكريم دينًا ندين الله به، لا نحيد عنه بعون الله، لذا اعتمدوا حالاً إيقاف الكاتب المذكور عن الكتابة، ويجب على الصحف ووسائل الإعلام كافة التنبه، وعدم التجاوز بنشر مثل هذه الأمور، ومحاسبة كل متجاوز ومتساهل، واتخاذ ما يلزم تجاه الكاتب والصحيفة وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات.