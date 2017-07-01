 شرطة الجوف تكشف حقيقة تعرُّض منشد للاعتداء بمحافظة طبرجل | صحيفة تواصل الالكترونية

شرطة الجوف تكشف حقيقة تعرُّض منشد للاعتداء بمحافظة طبرجل

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تواصل – أحمد الرمال:
نفت شرطة منطقة الجوف، الأنباء التي ترددت عن تعرض منشد إلى اعتداء بدني، خلال احتفال بمحافظة طبرجل.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس أنه، إشارة لما يتم تداوله عن تعرض أحد المنشدين للاعتداء أثناء أحد الاحتفالات بمحافظة طبرجل، مساء يوم الخميس  الموافق ١٤٣٨/١٠/٥ هـ، فإن شرطة منطقة الجوف تؤكد عدم صحة ما ذكر، وأن ما حدث مجرد تدافع للجمهور للتصوير مع المنشد، وتمت السيطرة على الموقف بدون حدوث إصابات.

وطلبت شرطة منطقة الجوف من الجميع البعد عن تناقل الشائعات والتأكد من المعلومة قبل تداولها.

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