جازان.. شيخ قبيلة يُثني شاباً عن قتل نفسه في «أحد المسارحة» (فيديو)

تواصل – نايف عريشي:

تدخل أحد مشايخ محافظة «أحد المسارحة» بجازان، لإنقاذ حياة شاب حاول قتل نفسه بالقفز من أعلى برج للاتصالات بالمحافظة.

وعلمت «تواصل» أن الشاب حاول قتل نفسه بسبب مشاكل عائلية، ومطالب خاصة يريد تنفيذها، وتمكن الشيخ علي الفقيهي، من أعيان «أحد المسارحة» بإقناع الشاب، بعد أن وعده بتنفيذ كل مطالبه لينزل بعدها بصعوبة بالغة، وسط تواجد الجهات الأمنية والدفاع المدني بالموقع.