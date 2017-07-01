عسير..طفل يفارق الحياة بلدغة ثعبان بعد فشل محاولة إنقاذه

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فارق طفل يبلغ من العمر 11 عاماً، اليوم “السبت”، الحياةَ نتيجة تعرّضه للدغة ثعبان بمركز خميس مطير بمحافظة محايل عسير، بعد فشل محاولات متأخرة لإنقاذه.

وكان الطفل، ويدعى ناصر بن عامر الأسمري، قد أُدخل مستشفى محايل العام عند الساعة الثانية قبل فجر اليوم وهو بحالة صحية حرجة بسبب لدغة ثعبان، وقد حاول الفريق الطبي إنقاذ حياته غير أن محاولاتهم لم تفلح بعد وصول السُّم للقلب؛ ما أدى لتوقفه.

وتم حفظ جثمان الطفل بثلاجة الموتى بالمستشفى، لحين استكمال الإجراءات النظامية وتسليمه لذويه لدفنه.