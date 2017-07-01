اصطدام طائرة الخطوط السعودية بجسم كبير أثناء هبوطها في مطار القاهرة

تواصل ـ وكالات:

اصطدمت طائرة تابعة للخطوط السعودية من طراز “أيرباص” بجسم كبير أثناء هبوطها في مطار القاهرة قادمة من الرياض.

وقالت مصادر بمطار القاهرة إن سلطات المطار شكلت لجنة للتحقيق في مسببات الحادث، وأنه يجري حالياً اتخاذ الإجراءات لعمل الصيانة اللازمة للطائرة.

وأبانت المصادر أن الخطوط السعودية ألغت رحلة الطائرة، وتم نقل بعض الركاب إلى أحد الفنادق، فيما تم ترتيب سفر البعض الآخر عبر طائرة أخرى للشركة.