تجنبوا السمنة عند الأطفال بهذه الطرق

تواصل – وكالات:

تزداد خطورة السمنة عند الأطفال عن البالغين ويكون التخلص منها أصعب، ولذلك يحتاج الأطفال لاتباع نظام صحي لتجنب زيادة الوزن المفرطة والبقاء في صحة جيدة.

يقول إخصائيو أمراض الأطفال إن الطفل يحتاج إلى تناول الأطعمة الغنية بالألياف والمعادن والفيتامينات كالخضراوات والفواكه واللحوم ولا يحتاج إلى تناول كميات كبيرة من الطعام لاسيما النشويات والدهون.

وينصحون بعدم الإكثار من تناول الحلوى التي تكثر بها السكريات والمواد الحافظة، وحذر من الوجبات السريعة والأطعمة المعلبة، قائلا إنه يمكن للطفل أن يتناولها مرة واحدة في الأسبوع على الأكثر؛ نظراً لاحتوائها على الكثير من السعرات الحرارية التي تزيد الدهون في الجسم.

كما حذر الأطباء من تناول الطفل الطعام أمام التليفزيون والإكثار من الجلوس أمامه وتشجيع الطفل على ممارسة الألعاب التي تحتاج إلى نشاط بدني، وأخيراً نصح بتشجيع الطفل على ممارسة أي نوع من أنواع الرياضة وتشجيعه على السير واستخدام الدرج عوضاً عن المصعد.