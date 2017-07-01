تجنبوا السمنة عند الأطفال بهذه الطرق

تواصل – وكالات:
تزداد خطورة السمنة عند الأطفال عن البالغين ويكون التخلص منها أصعب، ولذلك يحتاج الأطفال لاتباع نظام صحي لتجنب زيادة الوزن المفرطة والبقاء في صحة جيدة.
يقول إخصائيو أمراض الأطفال إن الطفل يحتاج إلى تناول الأطعمة الغنية بالألياف والمعادن والفيتامينات كالخضراوات والفواكه واللحوم ولا يحتاج إلى تناول كميات كبيرة من الطعام لاسيما النشويات والدهون.
وينصحون بعدم الإكثار من تناول الحلوى التي تكثر بها السكريات والمواد الحافظة، وحذر من الوجبات السريعة والأطعمة المعلبة، قائلا إنه يمكن للطفل أن يتناولها مرة واحدة في الأسبوع على الأكثر؛ نظراً لاحتوائها على الكثير من السعرات الحرارية التي تزيد الدهون في الجسم.
كما حذر الأطباء من تناول الطفل الطعام أمام التليفزيون والإكثار من الجلوس أمامه وتشجيع الطفل على ممارسة الألعاب التي تحتاج إلى نشاط بدني، وأخيراً نصح بتشجيع الطفل على ممارسة أي نوع من أنواع الرياضة وتشجيعه على السير واستخدام الدرج عوضاً عن المصعد.
فكرة ان لا تكثر من الطعام حتى تنحف او حتى لا تسمن ارئ انها خاطئة
وسببت عقد نفسية لدى البعض ممن لديهم وزن زائد
لان البعض من اصحاب هذه الفكرة يعقد ابناؤه ويحرج الناس ممن لديهم وزن زائد اذا جلسوا على الاكل وبدا يردد عليهم عدم الاكثار!
اعرف احدهم لديه وزن زائد يقول انه قبل ان يمد يده للطعام يسمع هذه التعليقات! ويوبخ بعدم الاكثار قبل كل وجبة! وهو ياكل كمية مماثلة لهم!
وبعضهم قلل الاكل واصيب بفقر دم ووزنه لم يتغير!
كمية الطعام لا تؤثر على السمنة بل نوعية الطعام وطريقة تقسيم الوجبات ونشاط الحسم الحركي هي التي تؤثر،
هناك ثلاث قواعد برائيي حتى يتخلص الجسم من الوزن الزائد وهي: اجتنب الدهون والسكريات المضافة وقلل النشويات، واما الباقي كالخضار والاجبان واللحوم والدقيق البر… ونحوها تناول منها الكمية التي تريد لا تقلل منها، ثانيا لا تتناول كمية كبيرة دفعة واحدة اي في وجبة واحدة، حتى لا تتمدد عندك المعدة وتصبح لاحقا تحتاج لكميات كبيرة للشعور بالشبع، فمثلا اردت ان تتناول كمية كبيرة من الخضار والفواكه لا مشكلة لكن قسم الكمية لوجبات صغيرة، ثالثا عليك بالنشاط الحركي وبخاصة تمرين لشد البطن وتمرين المشي نصف ساعة يوميا او اكثر(وهذا ما ايده بعض اخصائي التغذية ونجح بالمشاهدة)
حيث ان كمية الطعام اذا كانت من الخضار ذات الالياف العالية القليلة النشويات هذا لا يزيد الوزن بل يساعد في صحة الجسم ويشبع الانسان ويغنيه عن تناول السكريات والنشويات