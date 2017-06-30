خطيب جامع الأمير سلطان بالرياض يوضح لـ «تواصل» تفاصيل الاعتداء عليه أثناء «الجمعة»

تواصل – خالد الغفيري:

كشف إمام وخطيب جامع الأمير سلطان بحي السويدي بمدينة الرياض، الشيخ عبدالله الحريشي، حقيقة ما تم تداوله عن محاولة الاعتداء عليه أثناء إلْقَاء خطبة الْجُمُعَة اليوم.

وروى الحريشي تفاصيل ما جرى في تصريح لـ”تواصل” حيث قال: “كنت أثناء إلْقَاء الخطبة الأولى ألاحظ شَخْصَاً مندفعاً قادماً إِلي وقد واصل مسيره وارتقى إلى المنبر فدافعته، وكان له مقاومة مماثلة، وحاول التحدث عبر الميكرفون، وسرعان ما وصل بعض الإخوة الذين تمكنوا من السيطرة عليه وإِخْرَاجه، والاتصال بالجهات الأمنية التي اقتادته بَعْدَ ذَلِكَ”.

وأَضَافَ: “أن المشهد لم يتعدَّ بضع ثوان، وقد حدثت بعض الضجة أثناء مغادرة المصلين، لكن سرعان ما تم احتواء الموقف، واستئناف الخطبة وأداء الصلاة بكل أريحية واطمئنان”.

وأبدى “الحريش” امتعاضه من تضخيم الحادثة، وإشاعة وتداول بعض الإضافات والروايات المختلقة، مؤكداً أن ما حدث كان أمراً تم احتواؤه بشكل سريع، مشيراً إلى أن “المعتدي يعتقد أن يكون مختلاً.”

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