«تعليم الرياض» يجري حركة تنقلات داخلية واسعة نهاية الشهر الجاري

تواصل – الرياض:

كشف مصدر مطلع في تعليم الرياض، اليوم الْجُمُعَة، أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة ستعلن حركة النقل الداخلي لمعلمي ومعلمات المنطقة نهاية الشهر الجاري.

وقال المصدر بِحَسَبِ صَحِيفَة “الحياة”: ‘‘إنها ستكون أكبر حركة نقل مرت على مستوى منطقة الرياض التعليمية”، مُبَيِّنَاً أنها ستَشْمَل الإداريين والإداريات في مدارس التعليم العام.

وَأَكَّد أن حركة النقل للعام الحالي ستحقق رغبات غالبية طالبي النقل من المعلمين والمعلمات، وستكون أكبر حركة نقل مرت خلال السنوات الثلاث الماضية على مستوى منطقة الرياض التعليمية.

وأشار المصدر إلى أن الحركة ستحقق رغبات المتقدمين في الحركة على الرغبة الأولى في تعبئة شرائح المدارس، مُبَيِّنَاً أنه قبل صدور إعلان الحركة ستكون الحركة تجريبية من خلال الرنة الأولى (تجربة أولى) من خلال جهاز إِلِكْتُرُونِي متطور؛ لمعرفة تنقلات توزيع المعلمين والمعلمات على مدارس المنطقة بالتساوي.