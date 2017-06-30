 الرياض.. شخص يعتدي على خطيب جامع الأمير سلطان بالسويدي فوق المنبر (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

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الرياض.. اعتداء شخص على إمام جامع الأمير سلطان بالسويدي أثناء خطبة الجمعة (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

أَظْهَرَ مقطع فيديو، تداوله مغردون، حالة من الهرج داخل مسجد قَالُوا فيه: إنه: “جامع الأمير سلطان” بالسويدي في مدينة الرياض؛ بِسَبَبِ اعتداء أحد الأشخاص على الخطيب وهو على “المنبر”.

وقال مغردون: ‘‘إنه أثناء الخطبة فوجئ الجميع بصعود أحد الأشخاص إلى المنبر، وشرع في الاعتداء على الخطيب حتى كاد يلقيه من فوق المنبر؛ الأمر الذي تسبب في حالة من الهرج”، وأكد بعض المغردين على مواقع التواصل أنه مختل عقليا وهو معروف بين أهالي الحي.

 

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