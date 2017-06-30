طريقة بسيطة لصرّف الحرارة المخزنة داخل مقصورة السيارة.. تعرف عليها

تواصل- الرياض:

أوصى نادي السيارات الألماني “ADAC” بفتح النوافذ والأبواب والسقف المتحرك “الفتحة” إن وجد، قبل الانطلاق بالسيارة، لتصريف الحرارة المخزنة من المقصورة الداخلية.

وأوضح النادي، أنه ينبغي غلق كل النوافذ مجدداً قبل الانطلاق بالسيارة، ثم تشغيل مكيف الهواء على أقصى قدرة للتبريد وتدوير الهواء لفترة قصيرة، ثم إعادة ضبط درجة الحرارة بين (22 – 25 درجة مئوية).

وأشار النادي، أن حيلة تركة نافذة مفتوحة أو حتى نافذتين بمقدار (5 سم) لا تحقق فائدة كبيرة لتصريف الحرارة.