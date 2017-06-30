 المملكة تتصدر المرتبة الأولى في قائمة أثرياء الشرق الأوسط والـ19 عالمياً | صحيفة تواصل الالكترونية

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المملكة تتصدر المرتبة الأولى في قائمة أثرياء الشرق الأوسط والـ19 عالمياً

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المملكة تتصدر المرتبة الأولى في قائمة أثرياء الشرق الأوسط والـ19 عالمياً

تواصل – الرياض:

تصدرت المملكة المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط والـ19 عَالَمِيّاً، في عدد الأثرياء الذين يملكون ثروات تزيد على 30 مليون دولار لكل منهم.

وذكر تقرير حديث لشركة “ويلث إكس” لكبار الأثرياء في العالم لعام 2016، أن عدد الأثرياء في المملكة بلغ بنهاية العام الماضي 2640 ثرياً، يملكون مجتمعين ثروة تقدر بنحو 427 مليار دولار.

وفي هذا الصدد، قَالَ الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاج: ‘‘إن ارتفاع أعداد ملاك الثروات العالية في المملكة، يعد أمراً إِيجَابِيّاً على الاقتصاد السعودي، ويعطي دلالة على أن الاستقرار الذي تشهده المملكة جاذب بشكل كبير لرأس المال”.

وَأَكَّدْ “باعجاج” أن زيادة أعداد الأثرياء في المملكة يفتح المجال لزيادة الاسْتِثْمَارَات، وسيخلق العديد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في المملكة، بِحَسَبِ صَحِيفَة “عكاظ”.

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٢ تعليقات

  1. وهى الأولى في العالم في انتاج البترول واحتياطاته وشعبها الأول في العالم في الفقر بمقياس ثرواته .

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  2. ما اقول الا الشعب اغلبهم مديرن والحاله مزريه
    اشري بدين وابيع بدين والله يقضي امره

    الحمد والشكر لله

    على الامن والامان

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