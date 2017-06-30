 مخاطباً الجنود السودانيين بالحد الجنوبي.. «المقبل»: أنتم تدافعون عن بيت الله الحرام (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

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مخاطباً الجنود السودانيين بالحد الجنوبي.. «المقبل»: أنتم تدافعون عن بيت الله الحرام (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

ألقى الشيخ عادل المقبل، عضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في ليلة 27 من رمضان المنصرم، محاضرة حماسية أمام جنود الجيش السوداني المشاركين في عاصفة الحزم والمرابطين على الحد الجنوبي.

وقال “المقبل” – بِحَسَبِ مقطع فيديو متداول – : ‘‘أنتم من اليوم أحباب رسول الله (صلى الله عليه وسلم)؛ لأنكم تدافعون عن مقدسات الإسلام، الكعبة الشريفة، ومسجد الرسول، وعليكم يا أهل السودان أن تفتخروا بهذه المُهِمَّة المُقَدَّسَة”.

وأَضَافَ مُوَجّهَاً حديثه للجنود، بقوله: “دونكم هذه الجبال خلفها الجنة، فمن يبايع على الدفاع عن لا إله إلا الله ومحمد بن عبدالله”.

وشهدت المحاضرة تَفَاعُلاً كبيراً من جانب جنود الجيش السوداني، ليقوم أحد الجالسين ويردد هتافات حماسية، ألهبت مشاعرهم وحفزتهم على الدفاع عن بلاد الحرمين ضمن عاصفة الحزم، ولردع ميليشيات الحوثي المَدْعُومة من إيران.

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