 النيابة العامة: لا يحق القبض على أي شخص إلا في الأحوال المنصوص عليها | صحيفة تواصل الالكترونية

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النيابة العامة: لا يحق القبض على أي شخص إلا في الأحوال المنصوص عليها

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النيابة العامة: لا يحق القبض على أي شخص إلا في الأحوال المنصوص عليها

تواصل – الرياض:

نشرت النيابة العامة إحدى المواد من نظام الإِجْرَاءَات الجزائية لتوعية للمواطنين والمقيمين في المملكة، وتعريفهم بحقوقهم فِي حَالِ تم القبض عليهم أو توقيفهم.

وَقَالَتِ النيابة العامة، إنه لا يحق القبض على أَي إِنْسَان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، بِحَسَبِ المادة الثانية من نظام الإِجْرَاءَات الجزائية.

وأَضَافَتْ، أنه يحق للموقوف ألا يكون التوقيف، أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما، وللمدة التي تحددها السلطات المختصة.

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