«أرامكو» تبحث عن آبار غاز في قرى ناوان بالباحة

تواصل – محمد المقصّي:

بدأت شركة أرامكو التنقيب والحفر في قرى ناوان التابعة لمنطقة الباحة، حيث وصلت المعدات مع الخبراء والباحثين والفنيين للتنقيب عن آبار غاز في تهامة بالباحة.

وَقَالَ المواطن خضران أحمد جمعان، لـ”تواصل “: “فعلاً حضرت المعدات مع كامل الطاقم من مهندسين وفنيين وخبراء إلى المنطقة المجاورة لمنزلي؛ حيث استغرقت عملية التنقيب أياماً، دون تأكيدٍ من الشركة هل هناك آبار غاز أو نفط؟”.

وَقَالَ المواطن حمود الزهراني: إنه رأى الخبراء والفنيين والمهندسين والمعدات قبل أَيَّام في قرى “ناوان” وهم يبحثون وينقبون، دون تأكيدٍ من الشركة هل وجدوا آبار غاز أم ستمتد فترة البحث والتنقيب لفترة طويلة؟