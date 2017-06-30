المفتي يحذر من التواصل مع القنوات الفاسدة المعادية للإسلام

تواصل – الرياض:

قال مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ إن التواصل مع القنوات الفاسدة، والحاقدة على المجتمع وقيادته، والتعاون معها ونقل الأخبار لها، خيانة.

وأوضح أن هناك صوراً عديدة لخيانة الأمة، والأوطان، من بينها أن يكون الفرد مطية لمريدي نشر الأحقاد والفرقة بين أفراد المجتمع، أو الزج بشبابها في أمور تتأثر بها عقولهم، أو ترجع عواقبها عليهم بالذل والهوان.

وحذر المفتي من التواصل مع القنوات الفاسدة التي تظهر العداء للإسلام، والفضائل، والحاقدة على المجتمع وقيادته وأمنه واستقراره. حسب “عكاظ”