المعارضة الإيرانية تشن حملة واسعة لإسقاط نظام الملالي

تواصل – وكالات:

شهدت مناطق مختلفة في العاصمة الإيرانية طهران وكبريات المدن من أمثال مشهد وأصفهان وشيراز وكرج وتبريز والأهواز وعشرات المدن نشاطات لكتابة شعارات، وإلصاق صور وتوزيع منشورات وكتيّبات قام بها أنصار المقاومة ومجاهدي خلق، وذلك دعماً للمؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية الذي سيعقد في باريس في الأول من يوليو.

وقالت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في باريس: إنه تمّ توزيع صور قائد المقاومة الإيرانية السيد مسعود رجوي ورئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي ومشروعها لإيران الغد ذات عشرة بنود خلال هذه الحملة على نطاق واسع.

وأضافت: أن الحملة الواسعة للشباب وأنصار مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية لدعم المؤتمر، بدأت منذ أسابيع، وأخذت أبعاداً أوسع في الأيام الأخيرة.

وفيما يلي بعض من الشعارات واللافتات المنصوبة على نطاق واسع في مختلف المدن: (الموت لخامنئي وتحيى رجوي، الموت لمبدأ ولاية الفقيه ويحيا جيش التحرير الوطني، نعود من جديد مع جيش التحرير، لا للإعدام، التحية لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية محط الفخر والاعتزاز، خيارنا مريم رجوي، الحرية والمساواة مع مريم رجوي، المساواة لجميع الطوائف وأتباع الديانات مع مريم رجوي).

وأردفت أمانة المجلس: أن هذه النشاطات التي هي استمرار للحملة الواسعة للمقاومة في مقاطعة مسرحية الانتخابات الرئاسية لنظام الملالي، تؤكد حقيقة: أنه لا شرعية لنظام الملالي ولا لأيّ من أجنحته، وأن المؤتمر السنوي العام في الأول من يوليو، يعكس طموحات وآمال الشعب الإيراني.

وتطالب المعارضة الإيرانية المتمثلة في منظمة “مجاهدي خلق” و”المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية” بدعم مشروعها في إسقاط نظام دولة الفقيه، ومحاكمة مرتكبي مجزرة إعدام آلاف السجناء السياسيين عام 1988، وإحلال الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. والسلام والاستقرار في المنطقة والأخوة مع الجيران.