«الجوازات»: تمديد المهلة لحملة «وطن بلا مخالف» 30 يوماً للمغادرة

تواصل – واس:

إنفاذاً للأمر السامي القاضي بالموافقة على خطة الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود (وطن بلا مخالف) المتضمنة إعطاء فرصة للوافد المخالف بمغادرة المملكة من تلقاء نفسه وعلى حسابه الخاص خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً التي بدأت بتاريخ 1 رجب 1438هـ، ويعفى من الآثار المترتبة على بصمة (مرحل) والرسوم والغرامات المترتبة على المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود مع السماح له بالعودة إلى المملكة بالطرق النظامية، فقد أعلنت المديرية العامة للجوازات عن صدور الموافقة السامية على تمديد المهلة لمدة شهر واحد ابتداءً من تاريخ 1 شوال 1438هـ لكافة الجنسيات.

أعلن ذلك مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى وقال : إنه إنفاذاَ لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية فقد استكملت المديرية العامة للجوازات في جميع المواقع المخصصة لاستقبال الوافدين المخالفين في المناطق والمحافظات استعداداتها وتجهيزاتها من القوة البشرية والآلية لاستقبال مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وإنهاء إجراءاتهم وذلك بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني وجميع الجهات المعنية، وتم إيضاح تلك المواقع في الموقع والحسابات الرسمية للمديرية العامة للجوازات.

ودعا اللواء اليحيى جميع الوافدين المخالفين المتواجدين داخل المملكة الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من المهلة المحددة السابقة وكذلك الذين أنهوا إجراءات مغادرتهم خلال المهلة السابقة ولم يتمكنوا من المغادرة إلى سرعة المبادرة بمراجعة مواقع استقبال المخالفين لإنهاء إجراءات مغادرتهم والمغادرة من تلقاء أنفسهم وعلى حسابهم الخاص والاستفادة من تمديد المهلة والإعفاءات الممنوحة لهم بالمكرمة السامية الكريمة قبل انتهاء المهلة.