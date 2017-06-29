 وزير الثقافة: ندعم النسخة الجديدة لـ«مؤشر الإعلام الرقمي» | صحيفة تواصل الالكترونية

وزير الثقافة: ندعم النسخة الجديدة لـ«مؤشر الإعلام الرقمي»

1
وزير الثقافة: ندعم النسخة الجديدة لـ«مؤشر الإعلام الرقمي»

تواصل – الرياض:

أعلن‏ وزير الثقافة والإعلام عواد بن صالح العواد دعم وزارته للنسخة الجديدة من “مؤشر الإعلام الرقمي”، مُتَمَنِّيَاً أن يُسْهِم في رفع أداء التحول الرقمي في قطاع الإعلام.

وَقَالَ الوزير، في تغريدات عبر حسابه بموقع تويتر: “يسر وزارة الثقافة والإعلام بالشراكة مع مجموعة من الشركات السعودية الشابة أن تدعم النسخة الجديدة لـ #مؤشر_الإعلام_الرقمي، آملين أن يُسْهِم في رفع أداء التحول الرقمي في القطاع الإعلامي”.

ومؤشر الإعلام الرقمي، هو تقرير يصدر بشكل ربع سنوي، يوفر معلومات مرجعية عن أحدث التوجهات بمجالي الإعلام والنشر الرقمي، بالإِضَافَة إِلَى إحصائيات هامة عن أَدَاء أكثر من 600 صَحِيفَة رقمية عَرَبِيّة، ومدى مواكبتهم لتلك التوجهات. ويهدف المؤشر إِلَى توفير معايير موثوقة لدعم صانعي القرار في صناعة الإعلام الرقمي في التخطيط لأَعْمَالهم بشكل أكثر حرفية.

شاهد ايضا

بدء تنفيذ قرار تقييد سفر مواطني 6 دول لأمريكا

بدء تنفيذ قرار تقييد سفر مواطني 6 دول لأمريكا

تغريدة مواطنة تتحول لـ«مبادرة إنسانية» لمساندة الأطفال المصابين بالسرطان

تغريدة مواطنة تتحول لـ«مبادرة إنسانية» لمساندة الأطفال المصابين بالسرطان

تقرير دولي: المملكة تتصدر إنتاج النفط عالمياً أمام كبار المنافسين

تقرير دولي: المملكة تتصدر إنتاج النفط عالمياً أمام كبار المنافسين

اعتقال شخص حاول دهس مشاة بالقرب من مسجد في فرنسا

اعتقال شخص حاول دهس مشاة بالقرب من مسجد في فرنسا

١ تعليق

  1. الله يصلحكم
    ويصلحنا اجمعين

    دستور المملكة الشريعة الاسلامية
    توحدنا على الاسلام
    راية المملكة كلمة التوحيد
    مواد النظام الاساسي للحكم في المملكة تنصب في حفظ العقيدة الاسلامية والالتزام بها
    المملكة هي بلاد الحرمين والملك حفظه الله ووفقه لكل خير يسمى بخادم الحرمين الشريفين
    وقوة بلادنا وصدارتها في قلوب المسلمين بالاسلام

    نحن رأس مالنا شريعة الاسلااااام

    اضافة رد

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>