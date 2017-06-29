وزير الثقافة: ندعم النسخة الجديدة لـ«مؤشر الإعلام الرقمي»

تواصل – الرياض:

أعلن‏ وزير الثقافة والإعلام عواد بن صالح العواد دعم وزارته للنسخة الجديدة من “مؤشر الإعلام الرقمي”، مُتَمَنِّيَاً أن يُسْهِم في رفع أداء التحول الرقمي في قطاع الإعلام.

وَقَالَ الوزير، في تغريدات عبر حسابه بموقع تويتر: “يسر وزارة الثقافة والإعلام بالشراكة مع مجموعة من الشركات السعودية الشابة أن تدعم النسخة الجديدة لـ #مؤشر_الإعلام_الرقمي، آملين أن يُسْهِم في رفع أداء التحول الرقمي في القطاع الإعلامي”.

ومؤشر الإعلام الرقمي، هو تقرير يصدر بشكل ربع سنوي، يوفر معلومات مرجعية عن أحدث التوجهات بمجالي الإعلام والنشر الرقمي، بالإِضَافَة إِلَى إحصائيات هامة عن أَدَاء أكثر من 600 صَحِيفَة رقمية عَرَبِيّة، ومدى مواكبتهم لتلك التوجهات. ويهدف المؤشر إِلَى توفير معايير موثوقة لدعم صانعي القرار في صناعة الإعلام الرقمي في التخطيط لأَعْمَالهم بشكل أكثر حرفية.