«CNN»: مسؤول سعودي ينفي شائعات وسائل الإعلام الإيرانية بشأن الأمير محمد بن نايف

تواصل – وكالات:

نفى مسؤول سعودي رفيع المستوى ما نشرته صَحِيفَة “نيويورك تايمز” الأمريكية عن وضع ولي العهد السابق سمو الأمير محمد بن نايف قيد الإِقَامَة الجبرية، مُشِيرَاً إلى أن الصَحِيفَة الأمريكية التي نشرت الخبر نقلته عن وسائل إعلام تَابِعَة لإيران وحزب الله.

وَقَالَ المسؤول، في تصريحات نقلتها شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية أن الأمير محمد بن نايف، يتمتع مع عائلته بحرية الحركة، ويستضيف ضيوفه دون قيود، ولم يطرأ أَي تغيير عليه، باستثناء التخلي عن منصبه الحكومي.

وأَضَافَ أن الأمير يستقبل الضيوف ويغادر منزله على أساس يومي، وعلاوة على ذلك لا توجد قيود على حركته مهما كانت، سواء داخل المملكة أو خارجها.

وتابع المسؤول: “من الصادم أن صَحِيفَة معروفة جِدّاً تنشر مثل هذه القصة الملفقة، وَإِذَا اتبع مراسلوها أدنى مستوى من الكفاءة المهنية، كان من السهل عليهم أن يدركوا أن هذه شائعات لا أساس لها من الصحة، نشرتها وسائل الإعلام الإيرانية وحزب الله”.

واستطرد: “نؤكد أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف له الحق الكامل في رفع دعوى قضائية ضد الصَحِيفَة، وأي شخص يشوه سمعته بنشر أخبار كاذبة عنه”.