أكد مواصلة نشاطه عبر «بيرسكوب».. «المقبل» يوضح أسباب توقفه عن التغريد (فيديو)

تواصل ـ فريق التحرير:

أَوْضَحَ الدكتور عمر المقبل، أن أسْبَاب توقفه عن الكتابة بعد تغريدته الأخيرة التي أَشَارَ فيها إلى مواصلة نشاطه عبر “بيرسكوب”، كانت لإنجاز بعض المهام العلمية خلال فترة الصيف، مُوَضِّحَاً أن توقفه كان بمحض الاختيار، ولا توجد أَي مؤثرات أخرى، كما زعم البعض.

وَقَالَ المقبل في مقطع فيديو عبر “بيرسكوب”: إن متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي يستحقون الإخبار عن سبب التوقف حتى ترتفع الملامة، مُشِيرَاً إلى أنها ليست المرة الأولى التي يعلن فيها توقفه عن الكتابة، وأَضَافَ: “لكن هذه المرة حملها البعض ما لا تحتمل”.

وتابع قَائِلاً: “وجدت في نفسي نوعاً من التعب والالتزام جراء الكتابة اليومية التي تكلفني جهداً ووقتاً كبيرين”، وأشار إلى أن طبيعة الإجازة الصيفية والتنقل والأسفار لم تمكنه من التغريد الذي أَوْضَحَ أنه لا بُدَّ أن يكون بشكل جيّد يليق بالإخوة المتابعين.

واخْتَتَمَ حَدِيثَهُ قَائِلاً: “أشكر كل الذين طبقوا المنهج القُرْآنِي: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ}.