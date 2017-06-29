مواطن يكشف حقيقة مقطع فيديو «سرقة العيديات»

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كشف المواطن، الذي تعرض للسرقة من طفل أثناء توزيعه “العيديات مع قطع الشوكولاته، عن حقيقة هذا الفيديو المنتشر.

وقال المواطن ‘‘إن الفيديو هو مشهد تمثيلي بالتنسيق مع الطفل لتنفيذه بهدف إسعاد الأطفال وإدخال السرور عليهم في العيد”.