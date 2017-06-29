خبراء: تراجع أسعار مواد البناء يخفض تكلفة إنشاء المنازل بقيمة 100 ألف ريال

تواصل – الرياض:

سجلت أسعار مواد البناء في أسواق المملكة، انخفاضاً بنسبة 10%؛ الأمر الذي أدى -بحسب خبراء اقتصاديين- إلى تراجع تكلفة بناء المنازل بقيمة تصل إلى 100 ألف ريال.

وعزا الخبراء، الركود الذي يشهده قطاع البناء والتشييد والتباطؤ في بيع الأراضي السكنية والتجارية للهبوط في أسعار البناء، مؤكدين أن انخفاض أسعار مواد البناء سيسرع وتيرة البناء والتشييد في مدن المملكة، وفقا لـ”عكاظ”.

وفي ذات السياق، أوضح منفذ بيع مواد بناء في الرياض، أن انخفاض أسعار مواد البناء بدأ منذ بداية شهر رمضان الجاري، متوقعاً استمرار لهبوط إلى ما بعد موسم الحج، ولافتاً إلى أن نسبة الانخفاض سترتفع لتصل 15%.