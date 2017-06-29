وفاة مدير تعليم الرياض السابق عبدالله المعيلي فجر اليوم

تواصل – فريق التحرير:

توفي فجر اليوم الخميس، الدكتور عبدالله المعيلي، مدير عام التعليم بمنطقة الرياض سابقاً، ومن المقرر أن يصلى عليه في جامع الملك خالد عصر اليوم.

ونعى الدكتور عبدالعزيز الثنيان، وكيل وزارة التربية والتعليم السابق “المعيلي” عبر حسابه على “تويتر”، قائلاً: ‘‘زملاؤنا يرحلون توفي فجر الْيَوْم الدكتور عبدالله المعيلي رحمه الله، والصلاة عليه عصر الْيَوْم بجامع الملك خالد”.

يذكر أن صحيفة “الجزيرة” نشرت منذ ثلاثة أيام مقالاً للدكتور “المعيلي” -رحمه الله- بعنوان “المواقف السامية” تحدث فيه عن السمات الحسنة والأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها الفرد.