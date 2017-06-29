توطين وظيفتي «المطابقة» والتبليغ عن «غسل الأموال» ابتداءً من العام المقبل

تواصل – الرياض:

وجهت هيئة السوق المالية تعميماً إلى كافة الأشخاص المرخص لهم، تضمن إلزامهم بتوطين وظيفتي “المطابقة والالتزام، والتبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب” ابتداءً من أول يناير 2018.

وقالت الهيئة في تعميمها: ‘‘إنه يستلزم على الأشخاص المسجلين وشاغلي وظائف المطابقة والالتزام، أو وظائف التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجميع فئاتهم أن يكونوا سعوديي الجنسية اعتبارا من 1/1/2018″، بحسب “عكاظ”.

وأشارت إلى أنها منعت منذ أبريل الماضي شغل هاتين الوظيفتين لغير المواطنين، مبينةً أن الهدف من توطين هذه المهن، جعل بيئة السوق المالية أكثر استقراراً وتماشياً مع الخطة الإستراتيجية للهيئة في تعزيز تطوير السوق المالية، ودعم توطين الوظائف.