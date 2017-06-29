«الزعاق»: اليوم بداية «الجوزاء» المعروف بلسْع الشمس وهيجان العقارب والأفاعي

تواصل – فريق التحرير:

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق ‘‘إن اليوم الخميس يتوافق مع أول موسم الجوزاء، فتشتد الحرارة على نطاق واسع من المملكة والخليج‘‘.

وأضاف “الزعاق” عبر حسابه على “تويتر”: سنعيش بوادرها طوال الأسبوع المقبل، وهي بمثابة بداية الدخول في أجواء الحر اللاهب، وقد تتجاوز الحرارة في الظل: خمسين درجة في شرق المملكة وجنوب العراق والكويت.

وتابع: مدة الجوزاء ستة وعشرون يوماً، وكل نوء ثلاثة عشر يوماً، وطبقاً للمتعارف عليه يكون من علامة دخولها كثرة الضبان وهيجان العقارب والأفاعي، ومن أهم ما يتميز به موسم الجوزاء ارتفاع الحرارة ولسع الشمس.

وأشار “الزعاق” إلى استمرار هبوب الرياح الشمالية المسماة بـ(البوارح) أو رياح السموم، فتكون على فترات وتشتد بين وقتٍ وآخر مثيرة للغبار، في حين أن شدة حرارة الصيف، ترجع عموماً إلى صفاء الجو وطول ساعات سطوع الشمس.