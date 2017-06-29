ماليزيا ترسل دفعة جديدة من سائقي «قطار المشاعر» إلى المملكة

تواصل – سامر محمد:

أرسلت شركة “براسارانا” الماليزية للنقل العام 49 من سائقي القطارات للمملكة من أجل الخضوع للتدريب على قيادة قطار المشاعر المقدسة الذي يعمل مرة واحدة في العام لنقل الحجاج خلال موسم الحج.

وأشارت صحيفة “ذا ستار” الماليزية إلى أن تلك الدفعة من السائقين هي الثانية التي تصل إلى المملكة بعد الدفعة الأولى التي شملت 50 سائقا والتي توجهت للسعودية في أبريل الماضي.

ونقلت عن مسؤولين في الشركة أن السائقين الجدد سيحتاجون للتكيف مع حالة الطقس في المملكة حيث أن بعضهم سيعمل في ساعات الظهيرة التي تصل درجات الحرارة فيها إلى منتصف الأربعينات.

وأضافت أن السائقين الماليزيين سيدعمون بـ24 سائق من المملكة تدربوا في ماليزيا العام الماضي، بجانب 6600 من العاملين المحليين لإدارة قطار المشاعر.

ولفتت إلى أنه سيجري اختبار للسائقين على مجموعة من 15 قطارا يجرون 12 عربة لضمان رحلة سلسة لنحو 350 ألف حاج من المتوقع استخدامهم لقطار المشاعر الذي يسير لمسافة 18 كيلو متر خلال موسم الحج في الفترة من 29 أغسطس إلى 4 سبتمبر العام الجاري.