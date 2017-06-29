 «السلمي»:الإعلام الليبرالي غير صادق في تبني قضايا الوطن لأنه يعارض أساس شرعيته | صحيفة تواصل الالكترونية

«السلمي»:الإعلام الليبرالي غير صادق في تبني قضايا الوطن لأنه يعارض أساس شرعيته

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«السلمي»:الإعلام الليبرالي غير صادق في تبني قضايا الوطن لأنه يعارض أساس شرعيته

تواصل – الرياض

قال الدكتور عبدالرحيم السلمي، أستاذ العقيدة بجامعة أم القرى، المشرف العام على مركز التأصيل للدراسات والبحوث، إن “الإعلام الليبرالي غير صادق في تبني قضايا الوطن، لأنه يعارض أساس شرعيته، بل يأخذها معبراً للطعن في المرجعية الشرعية للوطن، فالرهان عليه خاسر”.

وأضاف “السلمي” في عدة تغريدات على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: أن “الأمة لن تقتنع بإعلام ليبرالي تعرف هجومه على دينها وخيانته لعقيدتها، ومن خان العقيدة لن ينصر الوطن”.

وتابع أستاذ العقيدة بجامعة أم القرى قائلاً: “يحاول الإعلام الليبرالي أن يجعل الخلاف معه خلافاً مع الوطن، ويمارس الإرهاب على مخالفة، وخلافنا مع الليبرالية في أصل الدين، والخضوع للشرع”.

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