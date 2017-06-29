«تواصل» تكشف حقيقة الفرقة الموسيقية أمام مبنى هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة قصر الحكم بالرياض

تواصل – الرياض

أثارت صور ومقاطع الفيديو، المتداولة لفرقة موسيقية وغنائية أمام مبنى فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض، جدالاً واسعاً بين النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وهناك من اعتبروا وجود الفرقة الموسيقية أمام مبنى فرع رئاسة الهيئات، “استفزاز وأمر غير مقبول”، وأن وضع الفرقة الموسيقية في هذا الموقع أمر غريب ولابد من التحقيق في الأمر.

وقال بعض المغردين على “تويتر” إن “الهيئة العامة للترفيه، هي التي تقف وراء وضع الفرقة الموسيقية والغنائية أمام مقر رئاسة الهيئات بالرياض، ودشنوا هشتاقاً بعنوان #هيئة_الترفيه_تستفز_المجتمع، ووجهوا انتقادات عنيفة لهيئة الترفيه.

ولكن بالتدقيق في صور اللافتات التي تم تعليقها خلف الفرقة الموسيقية، يجد أنها ضمن برامج “الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض” للاحتفال بالعيد، وهذا ما أكده الإعلامي سعيد الزهراني وقال في تغريدة له: “الفعاليات والبرامج التي في اللقطة تنظمها هيئة تطوير مدينة الرياض” وليست هيئة الترفيه.. للعلم فقط! ”

أما الدكتورة فاطمة لؤي باعمر فقالت في تغريدة لها‏: “فرقة موسيقية أمام هيئة الأمر بالمعروف استفزاز، وإيحاء بأن المنكر انتصر على المعروف في بلادنا”.

وتداول بعض المغردين مقاطع فيديو لما أسموه “حفله غنائية مختلطة أمام مبنى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوسط الرياض”.

الجدير بالذكر، أن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، تنظم احتفالات في عدة مناطق بالرياض احتفالاً بعيد الفطر، وأبرز هذه الأماكن حي الديرة بمنطقة قصر الحكم، حيث يقع مقر فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

أما الهيئة العامة للترفيه فقد أعلنت -طبقا لحسابها الرسمي على “تويتر”-، عن “فعاليات روزنامة العيد”، وقالت إنها تتضمن “فعاليات ترفيهية ومتنوعة لعيد الفطر المبارك”، وأشارت الهيئة إلى أنها “تغطي جميع مدن المملكة”.