عسير.. خدمات الاتصالات والإنترنت تدخل أكثر من 4 آلاف محافظة وقرية وهجرة

تواصل ـ وكالات:

كشف مصدر مطلع في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن انتهاء الهيئة من تزويد خدماتها لـ4 آلاف و909 قرى ومحافظات في منطقة عسير، مؤكداً أن الخدمات الجديدة المقدمة للمنطقة سيستفيد منها 696 ألف ساكن في 16 قرية ومحافظة وهجرة.

ووفّرت الهيئة، من خلال مشاريع الخدمة الشاملة، خدمات الاتصالات الصوتية المتنقلة، وخدمات الإنترنت لـ 17 ألفاً و762 تجمعاً سكانياً (مراكز، وقرى، وهجر)، يقطنها حوالي 4،185،000 مليون نسمة من مختلف مناطق المملكة، حتى نهاية أبريل الماضي.

وتستفيد من الخدمات المقدمة عدة قرى ومحافظات وهجر، هي: النماص، بلقرن، محايل، بيشة، البرك، رجال، ألمع، سراة عبيدة، أحد رفيدة، تثليث، خميس مشيط، ظهران الجنوب، طريب، أبها، بارق، المجاردة، تنومة، وفقاً لـ”الوطن”.

وتأتي هذه المشاريع الجديدة تحقيقاً لسياسة الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل لتوفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لجميع التجمعات السكانية غير المربحة تجارياً والمنتشرة في جميع أرجاء المملكة.

وقالت الهيئة: «بالرغم من المساحة الجغرافية الشاسعة للمملكة والتي تمثل تحدياً كبيراً في هذا الخصوص، فقد تم توفير الخدمة الشاملة وهي إيصال الخدمة الصوتية المتنقلة وخدمة الإنترنت إلى داخل مباني التجمعات السكانية المستهدفة ـ مراكز، وقرى، وهجر، والتي يتراوح عدد سكانها بين 100 و5.000 نسمة».