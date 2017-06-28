«التجارة»: زيادة وزن «الفصوص» في المشغولات الذهبية عن 5%.. «مخالفة»

تواصل ـ فريق التحرير:

قالت وزارة التجارة والاستثمار، إن زيادة وزن الفصوص عن 5% من وزن المشغولات الذهبية، يعد مخالفة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة عبد الرحمن الحسين، في رده على استفسار مواطن عبر “تويتر”، عن نظامية حساب محلات بيع الذهب سعر الفصوص في الاطقم مع وزن الذهب، قائلاً: نظام المعادن الثمينة اشترط ألا يزيد وزن الفصوص عن ٥٪ من وزن المشغولات الذهبية، وزيادتها تعتبر مخالفة، وتخصم من المبلغ، إذا لم تكن من الأحجار الكريمة.