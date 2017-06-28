 «التجارة»: زيادة وزن «الفصوص» في المشغولات الذهبية عن 5%.. «مخالفة» | صحيفة تواصل الالكترونية

«التجارة»: زيادة وزن «الفصوص» في المشغولات الذهبية عن 5%.. «مخالفة»

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«التجارة»: زيادة وزن «الفصوص» في المشغولات الذهبية عن 5%.. «مخالفة»

تواصل ـ فريق التحرير:

قالت  وزارة التجارة والاستثمار، إن زيادة وزن الفصوص عن 5% من وزن المشغولات الذهبية، يعد مخالفة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة عبد الرحمن الحسين، في رده على استفسار مواطن عبر “تويتر”، عن نظامية حساب محلات بيع الذهب سعر الفصوص في الاطقم مع وزن الذهب، قائلاً: نظام المعادن الثمينة اشترط ألا يزيد وزن الفصوص عن ٥٪ من وزن المشغولات الذهبية، وزيادتها تعتبر مخالفة، وتخصم من المبلغ، إذا لم تكن من الأحجار الكريمة.

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١ تعليق

  1. معظم محلات الذهب ان لم يكن جميعها لا يكتبون نسبة الاحجار على اطقم الذهب. كذالك ينكرون ان هنالك قرارات لوزارة التجاره بهذا الشأن. اطالب الوزارة بنشر اعلانات في الجرائد الرسميه و كذالك تكليف شيخ الصاغه في كل موقع التاكد من صحة وزن و نسبة غير الذهب في الاطقم المباعه في كل مكان.

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