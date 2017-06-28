وصفات طبيعية تساعدك على تبييض الأسنان

تواصل – وكالات:

نشر موقع “beautyvigour” المهتم بنشر النصائح الطبية لصحة أفضل، تقريراً لأبرز المواد الطبيعية التى يمكن استعمالها مع فرشاة الأسنان للحصول على أسنان بيضاء.

وجاءت هذه المواد كالتالي:

1- قشر الليمون:

اصنع معجون أسنان بمواد طبيعية للمساعدة على تبييض الأسنان من خلال مزيج من قشر الليمون المفروم مع بيكربونات الصوديوم وبلورات الملح والمياه، ويمكن استخدامه بغمس قطعة من القطن فى عصير الليمون وفرك الأسنان بها كل يوم.

2- بيكربونات الصوديوم:

بيكربونات الصوديوم تساعد على تبييض الأسنان، وذلك عن طريق كمية صغيرة من بيكربونات الصوديوم وخلطها مع معجون الأسنان واستخدام ذلك الخليط مرة على الأقل فى اليوم.

3- الخبز:

يمكن الاستفادة من الخبز للحصول على أسنان بيضاء، وذلك من خلال وضع رغيف على النار حتى يقترب من الاحتراق، ثم يتم كشط القشرة السوداء وخلطها مع معجون الأسنان، ويستخدم فى غسل الأسنان مرتان فى الأسبوع، ويساعد ذلك على تبييض الأسنان بسرعة.

4- خل التفاح:

خل التفاح يساعد على تحسين الأسنان الصفراء، حيث إنه غنى بالفيتامينات والأحماض التى تساعد على تبييض الأسنان، كما أن استخدام الأحماض الطبيعية مع تناول الخضروات مثل الكرفس والجزر وقصب السكر يمكن أن يساعد على التخلص من الأسنان الصفراء.