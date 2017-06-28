«العدل»: 5500 حالة طلاق خلال شهر واحد نصفها بمكة والرياض

تواصل ـ وكالات:

كشفت وزارة العدل عن إصدارها 5 آلاف و506 صكوك طلاق، خلال شهر شعبان الماضي، نصفها من منطقتي مكة المكرمة والرياض، موضحة أن عدد صكوك الطلاق في جميع مناطق المملكة يتراوح بين 193 و314 صكاً يومياً، فيما تراوحت عدد صكوك الطلاق الشهرية لفترة اثني عشر شهراً بين 2 ألف و987 كحد أدنى و6 آلاف و243 كحد أعلى.

ووفقاً لتقرير الوزارة الشهري، فإن عدد عقود النكاح لشهر شعبان لعام 1438 هـ، بلغ 16 ألفاً و111 عقداً، بزيادة 1% عن عقود النكاح الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي، ومثلت عقود النكاح التي يكون طرفاها سعوديي الجنسية 64% من إجمالي عقود النكاح في المملكة، وصدرت أكثر من 54% من إجمالي عقود النكاح في منطقتي مكة والرياض، وتراوح عدد عقود النكاح الصادرة بين 482 عقداً و1.206 عقود يوميا، وفقاً لـ”المدينة”.

وتتصدر مكة المكرمة بعقود النكاح بواقع 5.739، منها 4.142 يكون الطرفان أو أحدهما غير سعودي، و1.597 عقدا لطرفين سعوديين، أما إجمالي حالات الطلاق حوالى 1.626 حالة طلاق، منها 532 حالة يكون الطرفان أو أحداهما غير سعودي، و1.094 طرفا العقد سعوديين، أما إجمالي عقد النكاح في الرياض 2.973 عقداً، منهم 624 يكون طرفا العقد أو أحدهما غير سعودي، بينما يكون هناك 2.349 عقداً لطرفين سعوديين، ويبلغ إجمالي صكوك الطلاق 1.226 صكاً، منها 327 طرفا العقد أو أحدهما غير سعودي، بينما 899 طرفا العقد سعوديين.