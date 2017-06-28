بريدة.. أسد مفترس يهجم على مواطن في استراحته ويصيبه

تواصل _ راضي الزويد:

تعرض مواطن إلى هجوم أسد مفترس، خلال تواجده باستراحته في بريدة، مساء الثلاثاء، حيث أحدث به الأسد عدة إصابات، استدعت نقله إلى المستشفى.

وأوضح الناطق الإعلامي بهيئة الهلال الأحمر بالقصيم، محمد بن عبدالله الجعيثن، أنه ورد بلاغ إلى غرفة العمليات، يفيد بهجوم حيوان مفترس على شخص في إحدى الاستراحات بـ”بريدة”.

وأضاف الجعيثن، أنه تمت مباشرة الموقع فور تلقي البلاغ، من قبل فرقة إسعافية وفرقة من التدخل السريع (المدك) وجهات أخرى، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصاب، حيث كانت حالته متوسطة الخطورة، ثم نقل إلى المستشفى، لاستكمال العلاج اللازم.

ونوه الجعيثن إلى أهمية أخذ الحذر والحيطة والاحتراز، عند اقتناء مثل هذه الحيوانات المفترسة أو السامة، كي لا يتعرّض أحد للخطر.